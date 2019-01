Como ya se ha dado a conocer, en enero RCN estrenará Reto 4 elementos.

El formato será presentado por Carolina Guerra y Édgar Vittorino.

Sin embargo, parece que esta no fue la primera opción del canal.

Y es que primero pensaron en Cristina, aunque su no cambió todo.

Fue la revista TVyNovelas la que aseguró lo anterior, diciendo que la negativa de la presentadora se debió a que su condición para regresar era un contrato de exclusividad, pero eso no se dio.

La razón por la que Cristina Hurtado no habría querido regresar a RCN

“A Cristina Hurtado la llamaron para que presentara el Reto 4 elementos: naturaleza extrema, del Canal RCN. Aunque la oferta fue tentadora, no la aceptó porque entre sus exigencias estaba firmar un contrato de exclusividad por varios años, así como lo tiene con el Canal 1, y la oferta de RCN era solo por unos cuantos meses”, dijo el medio.

Hace casi dos años la presentadora renunció al canal con el objetivo de mejorar sus condiciones.

"Yo me quería quedar en RCN, es mi casa, pero las cosas no se dieron, pues el canal está en un momento complejo y no habían formatos nuevos (…) Hace un año tuve una propuesta en Televisa, en México para presentar, y me pedían radicarme allá con mi familia", dijo a la revista Vea hace unos años.

Y agregó: "Lo manifesté en el canal y lo que hicieron fue mejorar mis condiciones, me prometieron también otra serie de cosas por la que dije ok, me quedo. Pero finalmente no se dieron, pero no por mala voluntad".

