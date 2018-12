Este es el guapo galán que se robó el corazón de Raquel Argandoña

Este viernes, el matinal Bienvenidos estuvo varios minutos hablando sobre la vida personal de Raquel Argandoña, quien al parecer tiene un nuevo amor. Así lo comentaron los panelistas durante el programa, en donde insistieron hasta conseguir todos los detalles.

Se trata de Bruno Castagneto. Un empresario de 45 años, italiano y de una gran facha, quien se convirtió en el nuevo interés amoroso de Raquel Argandoña. Así lo reconoció la mujer de 61 años, quien también contó detalles de cómo se conocieron.

"Nos conocimos en un crucero", dijo, agregando que se siente feliz y plena. Además, comentó que ya se lo presentó a Kel y Hernan Calderón Jr. y que a ambos les cayó muy bien.

Pero eso no fue todo. Y es que Raquel Argandoña llamó a Bruno en pleno programa y aprovechó de conversar con todos en vivo. Le explicó que se filtró la foto de su reunión en el Sheraton y lo hicieron saludar en italiano.

"La vi de una forma muy natural, muy ella. Y me pareció muy atractiva", dijo sobre lo que le gustó de ella. "La busqué mucho tiempo. Al principio no me tomaba en serio", señaló también el hombre a AR.

