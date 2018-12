Con un emotivo mensaje, la actriz y modelo venezolana Marianela González presentó a su pareja. Otra famosa actriz salió del clóset antes de terminar el año.

Se trata de la reconocida escritora Amalia Andrade. Recordemos que Marianela estuvo presente en producciones tanto de Caracol como de RCN. Algunas de ellas fueron Dulce amor, La ley del corazón, El Comandante y Garzón vive.

“Y hoy celebro cada vivencia, cada recuerdo, cada caída y cada renacer. Celebro lo que fui, lo que hoy me convierte en lo que soy, lo que deje de tener, lo que tengo y lo que vendrá. Celebro que nada me detiene, nada me frena, ni me encierra y llegaré donde quiera. Celebro cada persona que llegó a mi vida, las que se fueron y las que aún siguen a mi lado. Y hoy más que nunca te celebro a ti…Amalia Andrade”.