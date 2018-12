Instagram: Critican a la hermana de Gabriela Pazmiño por vestirse de rojo en Navidad, tras muerte de su madre

La hermana de Gabriela Pazmiño, Fernanda, ha recibido fuertes críticas a través de Instagram ¿La razón? Por utilizar un vestido rojo en Navidad, a una semana del fallecimiento de su madre. El lunes 17 de diciembre se dio a conocer que Gladys Pini murió tras una larga lucha contra el cáncer (de garganta).

En el Instagram de la presentadora de TV, publicó una fotografía en nochebuena junto con Fernanda. En la gráfica, se le ve a Gaby con una camisa de color blanco y una falda de color rojo. Fernanda, por su parte, lució un vestido rojo. A ambas se les ve sentadas en una sala y tomadas de las manos.

Nueva Mujer Este fue el último mensaje de la madre de Gabriela Pazmiño La madre de Gabriela Pazmiño falleció este lunes tras haber sido ingresada en una clínica en estado crítico.

"Sacando la sonrisa del corazón. Como lo soñaste mamita, siempre juntas,. Tu princesa de chocolate y tu princesa de caramelo. Te amo ñaña", escribió Gaby en ese post, que superó los 84 mil corazoncitos.

Sin embargo, los comentarios negativos no se hicieron esperar. Aunque muchos de sus seguidores manifestaron su elogio y condolencias por el fallecimiento de la señora Gladys, otros se dedicaron a la crítica.

Gabriela Pazmiño y su hermana Fernanda - Instagram

Una usuaria cuestionó la vestimenta de ambas y escribió: "¿así de grande fue el respeto al duelo?". Esta opinión alcanzó los 300 'likes'. A este comentario, la esposa de Dalo Bucaram respondió: "Me duele es el alma, no en la ropa. Respeta". Esto superó los 4.400 'Me gusta'.

De su lado, Fernanda dijo en declaración a un programa de TV que se ha enterado por su hermana Gabriela y que en Navidad había que vestirse de rojo. "El duelo es en el alma. Esa parte de llevarlo ahí y hasta eso tiene que pasar. La muerte es una transición que debemos de tenerla".

"Si me quiero vestir de rojo y mañana de morado, pues yo lo voy hacer. Yo llevo a mi mamá dentro de mi. Siempre me visto de rojo en Navidad, porque estoy cumpliendo la voluntad de mi mamá", dijo Fernanda a De Boca en Boca.

Nueva Mujer Muere madre de Gabriela Pazmiño La mamá de la presentadora de televisión Gabriela Pazmiño falleció este lunes tras ser ingresada hace un día a emergencias.

Video relacionado