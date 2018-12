El 'regalito' de Navidad que se dieron Diva Jessurum y su novio.

View this post on Instagram

#Repost @rafaelcaparroso with @get_repost ・・・ Desde la capital del mundo 🗽🌇les deseamos de todo corazón que tengan una feliz navidad junto a sus seres queridos y que Dios multiplique siempre sus buenos deseo❤️🙏🏻 @divajessurum nosotros estamos disfrutando de los encantos de esta bella ciudad #capaysudiva🧔🏻👩❤️ #ny #usa @aristi_z @nycgo @nycgo_press