En este año la cantante colombiana Shaira, quien ganó hace unos años el reality 'El Factor XS', reapareció y luciendo como toda una mujer. Así respondió Shaira a quienes la cuestionan por cirugía de senos.

Y es que de la niña que los televidentes conocieron el reality ya no queda nada, y muestra de ello es que ya presentó en redes al hombre que le quita el sueño.

La misma Shaira fue quien subió a su cuenta de Instagram una foto junto a este joven.

Sin embargo, no solo eso, la joven está en el ojo de sus seguidores con una de sus últimas fotos, donde algunos especularon sobre si se había realizado un implante de senos.

Ante dicha polémica, ella decidió compartir un video con el cual aclaró que no se ha realizado ninguna operación.

“Paso por acá porque quiero desmentir los rumores que hay en mis redes sociales, por una foto que hace poco subí (…) no tengo cirugías estéticas, no estoy en contra de las cirugías estéticas”.

También dijo:

“Además tengo 15 años ¡por favor! No me puedo quedar toda la vida de 8 años y que no haya un cambio físico y que el cambio no sea notorio”.