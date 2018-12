La misma presentadora compartió el detalle en redes sociales. El regalazo de Navidad que recibió la hija de Catalina Gómez.

Esta noche muchos niños destaparán sus regalos de Navidad.

Sin embargo, también hay otros que los han recibido con anticipación.

Una de ellas es Emilia, hija de Catalina Gómez.

A través de una historia de Instagram la presentadora de Día a Día dio a conocer que la pequeña recibió unos patines de Barbie para empezar el 2019 con toda la emoción.



En el mensaje Catalina no deja claro si es su regalo de Navidad o es el obsequio de alguien más.

Emilia es la hija mayor de la presentadora.

La pequeña es el fruto del matrimonio de Catalina con Juan Esteban Sampedro, gerente de entretenimiento de Caracol Televisión.

“La verdad, yo siempre quise una niña, de hecho, no decía 'quiero tener un hijo', sino 'quiero tener una niña'. Tanto quería una niña, que me daba miedo pensar que fuera un niño, porque yo decía, yo sé que va a ser igual de maravilloso, pero al añorar tanto la niña, me daba como sentimiento de culpa”, le contó en su momento a la Revista Fucsia.

