Angélica Rivera, la ex primera dama que robó corazones con “Gaviota” y ahora tiene una vida normal

¿Regresa a la TV? La ex Primera Dama Angélica Rivera podría volver a las pantallas. En una entrevista con Ventaneando de TV Azteca, la recordada 'Gaviota' de la exitosa "Destilando amor (2007)" aseguró que prepara un libro sobre sus primeros años de su conflictivo paso por Los Pinos. Sobre su retorno a la televisión… 'el tiempo lo dirá…', aunque podría ser en una producción dramática o serie de Netflix. ¿Les gustaría su regreso? @angelicariverahurtado #TelenovelasRD