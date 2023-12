La pesadilla de luna de miel de la princesa Diana con el príncipe Carlos

En julio de 1981 el mundo se regocijaba ante la llamada boda del siglo del príncipe Carlos y la princesa Diana, en la catedral de San Pablo. En aquel momento, la pareja real parecía haber cedido ante la inconformidad de su enlace y como es tradición, se dirigieron hacia su luna de miel en Gibraltar, la costa sur de España.

Durante 14 días navegaron a bordo del Royal Yacht Britannia alrededor del Mediterráneo, pasando por las pintorescas islas griegas para después terminar en el castillo Balmoral, en Escocia. Era un itinerario lujoso, pero a pesar de que sería el sueño de muchos, este par estaba condenado al drama.

Diana no estaba tan segura de nada sobre Carlos. Su inseguridad se derivó de una incómoda entrevista cuando anunciaron su compromiso: «(…) Y este hombre ridículo [de noticias] dijo: ‘¿Estás enamorada?’. Pensé, qué pregunta tan espesa. Así que dije: «Sí, por supuesto que lo estamos», y Charles se volvió y dijo: «Lo que sea que signifique amor». Y eso me golpeó por completo. Pensé, qué extraña respuesta. Me traumatizó»», relató Diana para aquella polémica entrevista para el Canal 4.

Durante la luna de miel no hubo química alguna y la sombra de Camilla ya acechaba el matrimonio de la princesa. Carlos llamaba a Camilla cada vez que podía, a pesar de que ésta ya llevaba 8 años casada con su primer marido, Andrew Parker Bowles. «El príncipe simplemente tenía que estar en contacto con Camilla o no podría funcionar correctamente», reveló Stephen Barry en el libro The Diana Chronicles. «Si se quedaba sin su llamada diaria, se ponía tenso y de mal humor».

Por si fuera poco, Carlos llevó consigo el regalo de bodas que le dio Camilla, un brazalete con dos «C» entrelazadas (¿Carlos+Camilla?). Diana sabía quién le había dado tan obsequio y fue directa al preguntarle si había sido Camilla pero este respondió con cinismo «Sí, ¿qué con eso? Es el obsequio de una amiga».

De acuerdo con la autora Penny Junor, el príncipe Carlos había llevado al viaje un montón de acuarelas, lienzos y libros para pasar el tiempo en vez que compartir con Diana. La princesa odiaba quedarse sin hacer nada y más que su esposo pasara toda la tarde perdido en sus libros. Un día, cuando Charles estaba pintando en la terraza del yate, se levantó para despejarse pero cuando regresó, su lienzo y todos sus materiales habían sido destruidos.

Por supuesto, no hubo tal cosa como una noche de bodas de ensueño. «Esa primera noche no fue nada especial», según el libro The Diana Chronicles, Charles le confesó a un amigo cercano que había sido «bastante agradable» pero que ella era «demasiado insegura». El príncipe Carlos estaba acostumbrado a que las mujeres lo sedujeran, dominaran y sirvieran pero Diana no era como esas mujeres y terminó siendo una pesadilla para ella.