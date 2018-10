¡Le dijo todo! Seguidores de 'Verdades Ocultas' celebraron escena entre Rocío y Agustina

Ayer, durante un nuevo capítulo de 'Verdades Ocultas', pudimos ver las primeras consecuencias de la muerte de Laura, quien falleció de un paro tras ver a Leonardo, que le contó sus planes de venganza.

En una de las escenas, Agustina (o Amelia) aprovechó la noche para ir a ver a su madre al velorio, pues no había nadie que la pudiese descubrir. De pronto, una sombra se fue asomando.

Se trataba de Rocío, con quien intercambió un par de palabras. Cuando estaba despidiéndose, su hermana le pidió que detuvieran las mentiras, que ella sabía que realmente era Agustina. Luego de negarse, intentó acercarse a Rocío, quien la rechazó y le dijo todo lo que pensaba.

"Nosotras ya no somos nada", le dijo, y le pidió que cuidara a Tomás y a su hijo, puesto que Leonardo ya estaba en Chile. No obstante, le dejó claro que no piensa ayudarla.

Por supuesto que los fanáticos de la serie reaccionaron con este acalorado diálogo, y muchos aplaudieron la actitud de Rocío. Mira sus comentarios:

La Rocío se lo dijo en su caraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Por fin 🙄 #VerdadesOcultas — Jorge Castillo (@JorgeLCastilloT) October 24, 2018

Menos mal la Rocío se avispó y ya no perdonará a su hermana… ahora solo falta que sepa que atropelló a Laura para que la ODIE 😈#VerdadesOcultas — Camilo Montes (@CamiloMontes08) October 24, 2018

ROCÍO SIEMPRE TE QUISE!! 😍 #VerdadesOcultas — Matias Eduardo Garrido (@Matias34173607) October 24, 2018

ESo rocio!!! Te pusiste los pantalones!! 👏🏻 👏🏻 #VerdadesOcultas — Carmen (@lostomano) October 24, 2018

Rocío les dijo todas sus verdades a Agustina#VerdadesOcultas pic.twitter.com/AfRArlKZLy — Flor De Cerezo 🌸 (@ai_leen93) October 24, 2018

Bravo Rocío me caiste bien hoy 👏#VerdadesOcultas — Silvana 🍀🍀🍀🍀 (@SilvanaTrebol) October 24, 2018

Te recomendamos