"Rojo": Acusan a Ernesto Bravo de entrar al programa gracias a antigua relación con cantante

Una tremenda polémica es la que se ha vivido durante esta semana en Rojo, y sus protagonistas son nada menos que Piamaría Silva y Ernesto Bravo, quien fue acusado de entrar al programa a costa de su antigua relación con la cantante.

De hecho, fue la propia aludida quien dejó en evidencia al bailarín. "¿Quién llegó diciendo que era mi ex? Tú llegaste diciendo que eras mi ex. Aclara eso también. Porque si tú vas a hacer tu vida, no digas más que eres mi ex", dijo durante el programa.

Sin embargo, Ernesto se defendió señalando que "en el casting está grabado. Nos preguntan si tenemos algún conocido o conocemos a alguien del programa antes de entrar a Rojo… Sí, justamente conozco una persona que es Piamaría Silva que era mi ex novia. Punto".

Pero en el capítulo de ayer, el animador Álvaro Escobar revivió la polémica y mostró el video con que Ernesto postuló a Rojo. Lo curioso, es que en el registro se ve claramente cuando Ernesto Bravo habla sobre su relación con Piamaría y lo entretenido que sería volver a verla en pantalla.

"No recordaba que lo había dicho ahí", comentó el joven entre risas.

"Nadie le preguntó a Ernesto nada, y al parecer Pía María tenía la razón", dijo el animador. "Se supo todo Ernesto. Está bien que me conozcas, pero no había necesidad en decir que eras mi ex. ¿Tú entraste por alguna razón ademas de tu talento?", lo encaró Silva.

"Me pareció relevante y muy interesante, porque la historia muchos la conocen. Nosotros nos conocimos con Pia en este mismo escenario. Y entrar al escenario de Rojo con ella de nuevo… No había pasado nada entre nosotros antes de vernos", sostuvo el bailarín.

