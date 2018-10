No avanzó en el Miss Universo por sobrepeso y ahora es favorita en 'Nuestra belleza latina'

Parece que con los años hay cosas que lamentablemente no se pueden cambiar, algunos cánones de belleza parecen seguir impuestos en la sociedad y prueba de eso fue la edición 2014 del Miss Universo. En esa oportunidad, la edición se celebró a inicios del 2015 y tuvo como representante de Venezuela a Migbelis Castellanos. Una joven que para el momento daba mucho de qué hablar por sus medidas. Muchos decían que estaba subida de peso y justo con su traje de gala, las redes fueron inundadas de comentarios que aseguraban que se le veía panza con el vestido ajustado.

Miss Venezuela Migbelis Castellanos poses during the Miss Universe pageant in Miami. pic.twitter.com/Cigczxa3tb

— PageantsNews (@PageantsNEWS) January 27, 2015