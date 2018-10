La escena de Vadhir Derbez en tanga que aún no podemos superar

Si hablamos de Eugenio Derbez, nos viene a nuestra mente un símbolo sexual, más bien pensamos de inmediato en sus personajes de comedia y como a lo largo de los años siempre nos ha entretenido. Sin embargo, logró ser la figura principal de la comedia 'How to be a Latin Lover' en la que compartió créditos con su compatriota Salma Hayek. La película recibió críticas mixtas, entres quienes alababan el nivel de producción e intenciones de mostrar la trasnculturización de los latinos, pero por otra parte, el tema de la comedia no terminó de convencer a la audiencia.

Una de las escenas que más dio de qué hablar, fue la de Vadhir Derbez, el hijo de Eugenio que realiza un cameo en la cinta. El joven actor interpreta a la versión joven de su padre. En la trama lo vemos como un camarero extremadamente guapo que secude mujeres mayores para quedarse con su dinero.

La escena más emblemática y sugerente del film, fue sin duda en la que vemos a Vadhir vistiendo una diminuta tanga amarilla, para lanzarse a la piscina y mojarse por completo, saliendo en cámara lenta para seducir no solo a las mujeres mayores sino además al público que vio el film.