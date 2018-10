Kim Kardashian se desnudó con otro hombre para candente sesión fotográfica

Cuando hablamos de Kim Kardashian , hablamos de una constante ola de escándalos, conflictos y noticias relacionadas a su manera poco convencional de mostrarse desnuda. Ya sea para sus redes sociales, o para alguna campaña editorial donde sea protagonista, ya no resulta novedad hablar de que nuevamente Kim ha posada con poca o nada de ropa para algún lente reconocido, sin embargo, en esta oportunidad el desnudo es de otra persona.

Another amazing shot by @david_lachapelle wearing the colors Bands and Guap available now on https://t.co/FsvhIerHFs pic.twitter.com/4L9Y7FcwxQ

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 21, 2018