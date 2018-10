Hermana de Meghan Markle arremete de nuevo contra la duquesa por una supuesta mentira ¡No la deja en paz!

Es probable que Meghan Markle no les dé la bienvenida a sus familiares alejados a su vida en el corto plazo.

La hermana de Meghan, Samantha Markle, quien recientemente intentó hacer las paces con la duquesa de Sussex, la criticó públicamente una vez más, esta vez por un discurso que Meghan dio a los estudiantes universitarios en Fiji.

"Como graduada de la universidad, conozco el sentimiento personal de orgullo y emoción que conlleva asistir a la universidad", dijo Meghan a la multitud a principios de esta semana. “Desde el momento en que recibe la carta de aceptación, a los exámenes en los que una pasa innumerables noches estudiando, las amistades de por vida que hacen con sus compañeros alumnos y el momento en que recibe su diploma. El viaje de la educación superior es increíble, impactante y fundamental”.

"También soy plenamente consciente de los desafíos de poder pagar este nivel de educación para muchas personas en todo el mundo, incluyéndome a mí", continuó. “Fue a través de becas, programas de ayuda financiera y trabajo-estudio donde mis ganancias de un trabajo en el campus se dirigieron directamente hacia mi matrícula que pude asistir a la universidad. Y, sin lugar a dudas, valió la pena”.

Samantha, de 53 años, se opuso a los comentarios de Meghan sobre cómo pagó por su educación en la Universidad de Northwestern, donde se especializó en teatro y estudios internacionales.

“¡Nuestro padre pagó toda su educación! Este discurso no es cierto”, escribió Samarha furiosa el miércoles.

"¡Nunca recompensen una mentira, no importa lo mullida que sea! Está mal y no hay ninguna fuerza en el planeta que le quite esto a mi padre", escribió. “¡Debería inspirar a las mujeres con la verdad y con gratitud! no mentiras”.