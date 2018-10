El gran descuido de Meghan Markle: ¡Le dejó la etiqueta de precio a su vestido!

Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, llegaron juntos al aeropuerto de Fua’amotu en Nuku’Alofa, Tonga, la mañana de este el jueves 25 de octubre como parte de la gira internacional que celebra la pareja. Allí pudimos ver un nuevo look de la duquesa de Sussex. A sus de 37 años, está embarazada dpor primera vez, por lo que ha optado por diferentes looks maternales. En su llegada a esta parada en Tinga, Meghan sufrió un pequeño accidente de vestuario que le podría suceder a cualquiera.

You can leave your tag on: Meghan Markle makes rare fashion misstep

Meghan olvido por completo quitar la etiqueta de precio de su vestido, por lo que en algún momento, un paparazzi captó el momento donde se le colgando por la parte inferior de su falda. Tomando en cuenta la exorbitante cantidad de atuendos que Meghan está llevando para la gira real que tiene prevista una duración de 16 días, es un error que sin duda se le perdona, pues cuidar cada detalle en la distancia cada vez es más complicado.

Meghan Markle knows!

She was ravishing in RED for her arrival into the Kingdom of Tonga 🇹🇴#RoyalVisitTonga pic.twitter.com/39dQPfaoJk

— The Coconet (@TheCoconetTV) October 25, 2018