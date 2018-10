The Weeknd en México estuvo increíble durante sus presentaciones

El cantante The Weeknd ofreció dos presentaciones en México, una en Monterrey y otra en el DF, donde demostró que su talento sobrepasa fronteras y se posiciona como uno de los artistas con más reconocimiento en la escena musical actual.

El canadiense primero estuvo en Monterrey donde cantó todos sus éxitos en un increíble concierto que no paso desapercibido.

Ver esta publicación en Instagram MONTERREY WAS A STORM BUT IT WAS BEAUTIFUL. MEXICO IS SO ALIVE Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 22 Oct, 2018 a las 2:07 PDT

Casi fue aplastado durante el Show

La nota curiosa de su primera presentación fue en Monterrey cuando el artista interpretaba una canción al momento que cae sobre el escenario un objeto que casi lo lastima. El compositor de Call out my name escribió en sus redes sociales :

“El clima para México: lluvioso con la probabilidad de que caigan objetos voladores”.

En las redes sociales los fans del artistas especularon tanto, sobre el objeto que casi cae sobre el cantante, que se convirtió en Treding Topic durante la noche de este lunes 23 de octubre.

Mira el video



Es importante resaltar que es la primera presentación del popular cantante en tierras aztecas cuya presentación en CDMX fue en el Palacio de los Deportes con entradas para 22 .000 espectadores que disfrutaron canciones como StarBoy, Can't Feel my Face, I Feel it Coming .

Ver esta publicación en Instagram ⛈ Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 22 Oct, 2018 a las 3:25 PDT

Ver esta publicación en Instagram SECOND SHOW IN MEXICO CITY TONIGHT Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 23 Oct, 2018 a las 10:03 PDT

Ver esta publicación en Instagram 🖤 Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 23 Oct, 2018 a las 11:31 PDT

The Weeknd en su mejor momento amoroso

En abril, el cantante estrenó My Dear Melancholy un álbum que destacaba por sus letras tristes dedicadas, según la prensa estadounidense, a Selena Gómez, exnovia del interprete. No obstante, The Weeknd volvió con su antigua novia, la reconocida modelo Bella Hadid y se ven muy felices por las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Home Una publicación compartida de 🦋 (@bellahadid) el 16 Oct, 2018 a las 12:57 PDT

