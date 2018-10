¡Detallazo! Así fue como María Fernanda Ríos fue sorprendida por su amor en su aniversario

View this post on Instagram

Estar con la persona que amas no tiene precio, entre ella @mariafernandariosoficial y yo @miguelthor77 no importa la distancia, porque cuando hay verdadero amor todo se puede, muchas personas me dicen que la distancia rompe o fractura las relaciones, yo les digo, esto pasa cuando no hay amor verdadero, siempre he dicho que no es fácil pero tampoco es imposible. Te amo @mariafernandariosoficial 😍😍😍 eres lo mejor de mi vida #mylife