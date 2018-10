Catalina Palacios saca aplausos tras mostrar su figura post maternidad: "Disfruto mi cuerpo y lo amo"

Con una sincera reflexión, Catalina Palacios mostró cómo luce su cuerpo luego de convertirse en madre por primera vez.

A través de su cuenta de Instagram, la artista de 38 años enseñó parte de lo que será su nuevo videoclip, en el que aparece con un bikini en la playa.

Y fue precisamente una de estas fotografías, tomada en el backstage, la que escogió para hablar sobre los cambios que experimentó luego de dar a luz y cómo logró enfrentarlos.

"Me gusta ver el proceso que ha ido pasando mi cuerpo desde que soy mamá. Las que ya son mamás saben que es largo. Ya hace un año exacto que vino mi princesa a este mundo y aun queda una pequeña huella, una guatita que aún no se va. Sé que se irá, pero por mientras disfruto mi cuerpo en cada uno de sus procesos y lo amo", dijo.

"Ver este pequeño bultito que va quedando me hace sentir que es reciente (…) y me hace amar el recuerdo de cuando ella estuvo dentro de mi", agregó.

"Abrazo mi apariencia que me recuerda solo amor y así lo haré hasta que desaparezca en lo físico, porque en mi corazón y mente estará para siempre. En la vida debemos amarnos en todas nuestras etapas y procesos. Eso es lo que somos hoy, no hay más que hoy. Cómo no amar quienes somos, eso incluye tanto lo emocional, mental como lo físico", finalizó.

Pero sus palabras no dejaron indiferente a nadie, y sus seguidores valoraron profundamente su fuerza y seguridad.

Estos fueron algunos de los comentarios:

