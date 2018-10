Atala Sarmiento habla de la violencia que vivió en su primer matrimonio

Atala Sarmiento abrió su corazón y habló por primera vez de la violencia que sufrió durante su primer matrimonio, el cual duró cinco años durante su participación en Canal U.

En el segmento "Mindfullness", ella comentó que vivió momentos de vergüenza y miedo junto a su primer marido quien la violentó "en todos los sentidos de la palabra".

Incluso confesó que aunque intentaba mantener la situación en secreto su familia notaba que algo no estaba bien.

Sin embargo, tras la muerte de su padre y su abuelo, encontró la fortaleza para reconocer que vivía en una relación tóxica y pudo alejarse de la persona que la lastimaba.

“Estoy en una relación en la que me siento completamente infeliz, en donde me he perdido a mí misma por completo, ya no sé ni quien soy, ¿qué estoy haciendo con mi vida?”