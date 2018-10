Los extravagantes viajes y aventuras que ha tenido Kailani a sus 9 meses de edad

View this post on Instagram

#semanamundialdelalactancia Creo que he pasado de todo… pensar que no iba a poder, dolores intensos, jurar que no es suficiente, perder la confianza, estar a nada de tirar la toalla, pensar que debo complementar con fórmula, informarme mejor, recuperar la confianza, ductos tapados, estrías, no poder bajar de peso, etc etc.. pero gracias a mi red de apoyo (@centro_luperca) y determinación ya pasó lo más difícil y ha sido la conexión más hermosa y el mejor regalo que le puedo dar a Kai para su salud y bienestar, ha valido la pena cada segundo, cada día es más fácil y ya llevamos casi seis meses de lactancia materna exclusiva y vamos por muchos meses más (ojalá) #sisepuede #noestamossolas #vivalalactancia (.)(.) 😉