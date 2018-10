Y 5 meses después... Adam Levine y su esposa son captados por una cámara ¡con beso incluido!

El Staples Center de Los Angeles fue escenario de una imagen que protagonizaron el cantante Adam Levine y su esposa Behati Prinsloo. Según el sitio Just Jared, la farándula no obtenía una foto de ellos desde mayo.

El vocalista de Maroon Five y la modelo de Victoria Secret alentaron el pasado sábado entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs (142-143). La postal rápidamente llamó la atención de la prensa estadounidense.

Desde las sillas, la pareja fue captada al momento de un tierno beso. Posteriormente posaron para los fotógrafos. En una de las imágenes se les ve sonriendo hacia la cámara y en otra riendo.

Levine y Prinsloo contrajeron matrimonio en julio de 2014. Fruto de esa unión nació la pequeña Dusty Rose, que ya tiene dos años. Y la pequeña Gio Grace, que apenas llegó al mundo el pasado 17 de junio.

Recientemente, en el video de "Girls like you", la esposa de Adam Levine hace su aparición junto a la recién nacida. La producción, que contó con dos versiones, tiene millones de reproducciones en Youtube. Gal Gadot, Jennifer López y la presentadora Ellen DeGeneres también formaron parte de la filmación musical. Es uno de los últimos temas de Maroon Five, en colaboración de la rapera Cardi B.

