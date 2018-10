La actriz colombiana Kimberly Reyes y Federico Severini llevaron a cabo su esperada boda durante el fin de semana en la ciudad de Cartagena. La verdad detrás del video de "supuesto" maltrato a Kimberly Reyes por su esposo.

La ceremonia se realizó en la iglesia Santo Toribio, a la que asistieron familiares y celebridades. Uno de los artistas invitados fue Orlando Liñán, compañero de Kimberly en la novela de Diomedes Díaz. También estuvieron Elianis Garrido, Andy Caicedo, entre otros actores.

Sin embargo y cuando todo parecía color de rosa en la vida de la actriz, en la red social Twitter se dio a conocer un video de supuesto maltrato de parte de Severini a Reyes.

En el video se puede ver que la pareja está reunida con los amigos y, aunque no se conoce exactamente de qué hablaban, las siguientes palabras de Federico Severino causaron polémica:

“No me dijo la hp, no me dijo y a mí me ardía, yo tenía eso aquí, gracias por sacarlo”.