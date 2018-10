La foto por la que seguidores de Catalina Gómez están preocupados:

View this post on Instagram

Me encanta hacer ejercicio y hace poco encontré algo que me está ayudando muchísimo a combatir el cansancio muscular y a mejorar mi piel y mi pelo. @regenecare es un colágeno líquido hidrolizado que sabe súper rico. Dos cucharadas diarias antes de acostarme…¡Y listo! @regenecare www.regenecare.co #SoyRegenecare