¡Para derretirse! El amoroso beso entre Timothée Chalamet y la hija de Johnny Deep

Lo que era solo un rumor, lo confirmó este tierno y amoroso beso entre el actor Timothée Chalamet y Lily-Rose Deep: Hollywood tiene una nueva pareja para admirar.

Desde hace semanas corría la información de una posible noviazgo entre el protagonista de Call me by your name y la modelo, hija del aclamado actor Johnny Deep.

Pero unas fotografías de la pareja besándose confirmaron la relación.

En una de las imágenes se observa al actor de 22 años, tomando de la cintura a Deep, de 19, dándole un beso.

Otra de las fotos muestra a la pareja compartiendo en la mesa de un café, mientras que Timothée Chalamet le acaricia dulcemente la cabeza.

La escena ocurrió en un restaurante de comida rápida en Nueva York.

Timothée Chalamet y su novia, las nuevas estrellas de Netflix

Con más de 89 millones de suscriptores en todo el mundo, esta plataforma de streaming es una de las más poderosas de la actualidad, cuyas producciones han sido nominadas a numerosos premios.

La nueva y joven pareja protagonizan The King, de Netflix, en la que Chalamet interpreta a Henry V y Deep a Catherine.

Ninguno de los dos ha querido hablar de su relación, han mantenido muy bajo perfil su romance, solo confirmado por el beso que se dieron en público.

Fotos: Just Jared

