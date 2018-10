El cantante chileno Patricio Manns arremetió contra Isabel Parra: “Solo tiene una canción”

Patricio Manns, con 81 años de edad, es una de las figuras principales de la música chilena y todo un referente mundial. En sus 50 años de trayectoria, suma decenas de álbumes y también la publicación de varios libros. El compositor es candidato al Premio Nacional de Artes Musicales 2018 junto a la cantante Isabel Parra

Manns aseguró que es el candidato más adecuado para recibir el premio, lanzando duras críticas a su competidora.

En declaraciones para el diario La Segunda, Manns dijo “Tiene una canción, y una que escribió la Violeta. Eso es media canción. Yo tengo 500. Ella es intérprete no más, yo la veo vegetar”.

“Ella en los 70, en un festival de Lima corrió la voz de que la canción con la que competía había sido publicada en Chile, que no era inédita. Después en Buenos Aires llamó a la periodista que me iba a entrevistar para que no lo hiciera” siguió el cantante, quien fue muy amigo del hermano de Parra.