Ángela Ponce, Miss España transgénero, revoluciona las redes sociales con cada detalle que va saliendo de su vida. Y no es para menos, ser la primera en su género en estar en la carrera de ganar la corona de Miss Universo es toda una hazaña. Miss España reveló si ya se sometió a la cirugía de cambio de sexo.



Siendo una de las candidatas más mediáticas hay una pregunta que muchos tienen y es: ¿ Miss España eliminó su miembro masculino?. Su transparencia frente a las cámaras ha sido una de sus características más grandes.

Aunque no es un tema en el que se centre en el discurso que realiza, en una entrevista que concedió a el periódico The New York Time reveló que desde que tenía 16 años inició su proceso con hormonas y años después optó por una vaginoplastia.

De hecho nació en un pueblo muy conservador de España, por lo que su conducta desde pequeña llamaba la atención. Es por eso que muchas veces intentaron catalogarla como un niño con problemas de identidad por problemas intrafamiliares.

Sin embargo, sus papás desde pequeña reconocieron que sus gustos eran como el de una niña, es por eso que decidieron apoyar su decisión de ser mujer.

"Los problemas para mí comenzaban afuera de mi casa, en la escuela y en la calle", confesó para el periódico. "Mis padres siempre me apoyaron, pero desde el momento en que nací, sentí que era una figura pública y que la gente de alguna manera tenía derecho a hablar sobre mi manera de ser".

Recordemos que…

Hace poco Ángela Ponce finalmente habló sobre las críticas que ha recibido desde que la nombraron como representante de su país en el Miss Universo. Especialmente, respondiendo a la actual Señorita Colombia, Valeria Morales, quien dijo que el certamen universal de belleza es "solo para mujeres que nacieron mujeres".



"Yo si la respeto y respeto que esa sea su opinión, pero no quiero llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia ninguna otra compañera, quiero vivir una bonita experiencia y si ella quiere, dejarme conocer, así como yo quiero conocerla a ella… Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversidad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia. Pido respeto, tanto para mi compañera Valeria Morales como para mi", son algunas de sus palabras.

