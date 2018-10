Millaray Viera vive momento de furia en Mucho Gusto gracias a los "haters" de redes sociales

Este lunes, el panel de Mucho Gusto conversó sobre las redes sociales y los crueles comentarios que reciben las celebridades. Algo que muchas veces termina por crear inseguridades y respecto a lo cual Millaray Viera no se quedó callada.

Según sus palabras, las críticas la han afectado a tal punto, que le ha sido muy difícil tolerar el cyberbullying. En este contexto, mencionó el caso de la actriz Julia Roberts, quien optó por desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram.

"(Julia Roberts) Tiene 50 años. Y con todo eso, uno podría pensar que es una persona segura de sí misma, que no le afectan los malos comentarios (…) Y contó en el programa de Oprah Winfrey que los malos comentarios lograron romper su corazón, herir sus sentimientos", dijo.

En ese momento, explicó que "a mí me afecta muchísimo. Obviamente que me he acostumbrado con el tiempo. Nosotros, que trabajamos en la tele, estamos acostumbrado a recibir ese tipo de comentarios. Se te pone el cuero duro, pero igual te afecta, igual duele".

"¿Pero sabí lo que duele? Duele como entrar a analizar por qué una persona puede llegar a escribirte un comentario como ese. ¿Qué está pasando por dentro de esa persona?", reflexionó Millaray Viera.

"¿Cómo les enseñamos a los niños, a los adolescentes, que nadie tiene el derecho de opinar sobre la apariencia de las otras personas? Eso es lo que a mí me preocupa", señaló.

"Ustedes se mueren el nivel de comentarios que he llegado a recibir y a leer en mi Instagram. No quiero ni pensar (…) Y uno piensa, ¿de dónde nacen estos comentarios? Y yo he logrado sentir compasión", finalizó.

