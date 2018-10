La actriz colombiana Kimberly Reyes y Federico Severini llevaron a cabo su esperada boda durante el fin de semana en la ciudad de Cartagena. Las fuertes críticas al peinado de Kimberly Reyes en su boda.

La ceremonia se realizó en la iglesia Santo Toribio, a la que asistieron familiares y celebridades. Uno de los artistas invitados fue Orlando Liñán, compañero de Kimberly en la novela de Diomedes Díaz. También estuvieron Elianis Garrido, Andy Caicedo, entre otros actores.

Después de la ceremonia los invitados llegaron a Casa 1537, un exclusivo centro de eventos en Cartagena, donde la fiesta continuó hasta el amanecer. Todos los invitados quedaron sorprendidos con los detalles de la recepción, como la torta en forma de corazón que estaba guardada en una lujosa caja con el sello The Severinis y que estaba puesta sobre cada plato en la mesa.

Sin embargo lo que llamó la atención de la mayoría de sus seguidores, fue su look. Si bien Kimberly ha experimentado diferentes cambios con su melena, el día de su matrimonio optó por un peinado fresco y natural con ondas, pero al parecer el calor y la humedad le jugaron una mala pasada, pues entrada la noche su cabello perdió el orden y se arruinó.

Acá una foto de cómo lucía antes de llegar a la iglesia:

Sin embargo horas más tarde tuvo que acudir a otro peinado del cual comenzaron a llover comentarios al respecto:

"Ahí cuando el cabello aún no se te había esponjado. Pero tranquila no serás ni la primera, ni la última que se nos esponja el pelo por la humedad. Para la próxima hazte un recogido o no te lo cepilles porque los cabellos abundantes rizados si le le aplica calor y luego se suda, pasa eso", "Todo hubiera sido perfecto en otro clima no tan húmedo", "Lo que me asombra es que el peluquero no puedo predecir eso. Si es un experto es de saberlo", "Vestido bello iglesia bella zapatos bello fiesta bella lo único feo tú pelo estaba inapropiado", fueron algunos de los comentarios.