Amparo Grisales es una de las mujeres con más carrera dentro de la farándula colombiana -41 años desde su debut en 1977 como actriz de televisión-. Se ha desempeñado también como modelo y jurado de reality, pero no la ha tenido fácil, ya que durante algunos años atrás ha sido objeto de burlas y críticas debido a su edad y lo bien que se conserva. La graciosa comparación sobre Amparo Grisales con Los Simpson.



Sin embargo, actualmente se han intensificado ya que su exigencia y sus polémicos comentarios han hecho que las redes sociales no tengan piedad de ella. Por lo que no dejan escapar una sola embarrada o detalle en las expresiones o cuerpo de la actriz, primero los fuertes comentarios a los participantes, luego que los senos los tiene muy separados y ahora la comparan con el reconocido personaje animado Homero Simpson.

Lo último que se ha vuelto viral es que tras las supuestas "profecías" del icónico programa infantil cientos de usuarios han dicho que también Homero predijo en uno de sus capítulos que alguien se amarraría la piel. Lo que asociaron con una imagen donde se observa que, en la parte trasera del brazo de la manizaleña, cuelga la piel de Amparo cientos de burlas ha causado en redes sociales.

La graciosa comparación sobre Amparo Grisales con Los Simpson:

"Esta mujer muestra los triste que se ve una mujer cuando no se resigna a envejecer. Hay que recibir los años con dignidad, la juventud física no es eterna", "Es una mujer entrando a la etapa de adulto mayor. No lo sé pero uno no puede detener el tiempo, la vida debe seguir su curso natural, no obstante si tiene plata que se termine de recoger ese cuero", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social frente a la publicación.