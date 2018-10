Maluma se vuelve rubio y las redes sociales ponen en duda su sexualidad

El cantante colombiano Maluma vuelve a estar en medio de las críticas, ahora no fue su atuendo, uno de sus videoclips o una polémica por su familia. Al intérprete de 'Felices los cuatro' lo acabaron en redes sociales por cambiar el color de su cabello.

Sí, el reguetonero eligió ser rubio y eso le trajo miles de comentarios, unos lo critican por ser cada vez más ridículo y querer llamar la atención, mientras otros le piden que salga del clóset y acepte su sexualidad. Sí, como si ser rubio o castaño tuviera qué ver con las preferencias de cada persona

Maluma compartió una imagen en sus redes sociales que tituló 'R E N A C E R / R E B O R N' en la que aparece con una larga cabellera rubia, situación que internet no dejó pasar.

"Ay no Maluma, yo realmente no sé en qué querías renacer con ese pelo", "Siguiendo los pasos de Shakira", "Era tan lindo cuando empezó que me asombraba pero ahora que cambio que feo, son solo algunos de los comentarios que usuarios de Instagram dejaron en la foto del colombiano.

Otros dudan de su sexualidad al señalar que debería aceptar sus preferencias sexuales y dejar de andar con rodeos.

