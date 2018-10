Nina y Mia Rubín Legarreta van con paso firme por la conquista de Disney

Fancy Nancy Clancy es el nombre de la nueva serie animada de Disney Junior que sigue las aventuras de Nancy, una niña de 6 años que le encanta la elegancia y busca hacer de su vida algo extraordinario, junto a su familia y a su mejor amiga Bree se divierte adornando con detalles lujosos las situaciones cotidianas y resaltando valores importantes para los niños como lo son la familia y la amistad.

Nina y Mia, las hijas de Andrea Legarreta y Eric Rubín, le dan vida a estas pequeñas niñas mediante el doblaje al español que no sólo va para México, sino también para toda América Latina.

En la conferencia de prensa las hermanas destacaron la importancia de trabajar juntas y tener proyectos en común y lo mucho que las hace unirse en la vida real, pues el ser mejores amigas en la serie las vuelve más cercanas en el día a día.

“Nosotras no lo vemos como un trabajo, es como las niñas que van a ballet o a karate, es nuestro hobbie y nos divertimos muchísimo haciéndolo” Dijo Nina.

“Al principio me costaba mucho trabajo hacer la voz de Nancy, porque es una niña mucho más pequeña que yo y se escuchaba muy fingida, pero ya trabajando con la directora de voz y la ayuda de todos pude hacerlo mucho mejor, ahora ya no me cuesta nada de trabajo”

En la serie el idioma francés es muy importante porque Nancy, el personaje principal, disfruta mucho de la elegancia y por lo tanto tiene varias frases en francés para resaltarla. Ante esto las hermanas Rubín mencionaron que no les fue difícil el manejo del idioma porque en su escuela han practicado con profesores del mismo y se les hace muy importante que existan estas series en donde los niños chiquitos puedan aprender varias palabras o frases en otro idioma para ampliar su conocimiento.

Ambas, muy agradecidas, dijeron cumplir su sueño al trabajar en una empresa como Disney y les agradecen por darles la oportunidad no solo a ellas sino a muchos niños de prestar sus voces para dar vida a sus personajes.

Te recomendamos en video: