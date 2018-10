En una entrevista con el programa de la red, la exesposa del delantero Dayro Moreno, Marcela Muñoz, sorprendió a más de uno con sus declaraciones. Si bien sabemos que el futbolista no esta pasando por el mejor momento de su carrera, luego de que lo sacaran del Club Atlético Nacional por su diversos casos de indisciplina. Grave declaración de Marcela Muñoz, exesposa de Dayro Moreno.

Luego de seis años de relación sentimental, la modelo, confesó cuales habían los motivos de su divorcio. Afirmó que durante su convivencia se cansó porque él era muy fiestero. "Dayro es un hombre al que le gusta excesivamente la fiesta", dijo.

Más allá de la ruptura sentimental que hubo entre ellos, la periodista le preguntó principalmente de un ataque con arma blanca por parte del futbolista, que desencadenaría la polémica del divorcio en el medio.

"Me hicieron una reconstrucción de nervio, me corté con un cuchillo. Estábamos en compañía de unos amigos ", dijo la ex señorita Caldas. Ese mal episodio tuvo lugar en un asado, sin embargo, no se atrevió a aclarar si fue un accidente solamente o fue producto de una fuerte discusión ya que considera que no es el momento de revelar la información.

"Fue una discusión. Te dejo el beneficio de la duda a ti y a ocho millones de televidentes", concluyó contundentemente la mujer.

A pesar de todo la modelo afirma que no toda su relación con el futbolista fue tormentosa, pues "la relación con él fue bien". Pero, no cabe duda de que no van a volver pues "cuando no se puede, no se puede".

En lo último de la entrevista la mujer confesó que cuando conoció al tolimense realmente se enamoró, ya que él tenía "una mano adelante y otra atrás".

"Fueron seis años muy duros. Todos sabemos que él es muy indisciplinado", finalizó. Ya sobre su vida personal y pensando en el futuro dijo que: "Estoy sola. Quiero crecer como mujer y como persona".



