Protagonista de 'Liberen a Willy' ya creció y está envuelto en caso de violencia doméstica

En la ficción de 'Liberen a Willy' podemos recordar que el papel del niño consistía en un niño con algunos problemas de conducta y falta de afecto, años después parece que la ficción superó la realidad cuando vemos que su protagonista, ahora adulto, también enfrenta una serie de problemas de conducta. Se trata del ex actor infantil, Jason James Richter, que la noche de este lunes 15 de octubre terminó siendo arrestado en el Valle de San Fernando por algunos delitos menores de violencia doméstica, situación que se tradujo en que tuvo que pasar dos noches en la cárcel.

'Free Willy' Star Jason James Richter Arrested and Charged with Domestic Violence via @TMZ pic.twitter.com/T8IEq3DWh3

