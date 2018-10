La fuerte indirecta de Atala Sarmiento para sus ex compañeros

Atala Sarmiento es una de las consentidas del público que sin importar la televisora en la que se encuentre le dan su apoyo y alaban lo que hace dentro de la emisión en la que se encuentre.

Sarmiento se ha caracterizado por compartir su vestuario en redes sociales, lo hacía cuando estaba en 'Ventaneando' y continúa haciéndolo en los foros de Televisa.

Ahora, un mensaje en sus redes sociales hizo que sus seguidores de inmediato afirmaran que se lo había dedicado a sus ex compañeros de TV Azteca.

Cuando eres MUY bueno, brillas tanto que no pueden ignorarte. Y para quienes ya solo eres parte del recuerdo NO pueden olvidarte. Sal cada día a brillar y a no ser olvidado.

Sus fans le son fieles

Su popularidad no ha decaído, desde que está en Intrusos la gente alaba y reconoce lo que está haciendo por el programa.

"Ataaaaa, tu elegancia hace falta en ventaneando, en Intrusos brillas como nunca!!! siempre elegante y de buena humor!!!! mucho éxito", "Estás hermosa no por tu ropa si no por el brillo de tu rostro , recuerda que no te pueden olvidar porque siguen hablando de ti eres inolvidable ,te admiro !", son algunos de los mensajes que recibió.

