¡Grotesca! La nueva portada de Kim Kardashian no es nada sutil

Una vez más, Kim Kardashian ha decidido mostrarlo todo en la portada de la Edición A9 de Richardson, una revista conceptual que durante años ha mostrado a celebridades y modelos en poses mucho más densas. En este número del vigésimo aniversario de la revista, salió a la venta este viernes 19 de octubre tanto en plataformas digitales como en las tiendas de Richardson en Nueva York y Los Ángeles.

Aunque la revista logró su cometido de reunir a una celebridad global, es evidente que se convierte en una de las portadas más controversiales de una de las hermanas Kardashian. Esta vez en el lente del famoso fotógrafo Steven Klein. En el editorial podemos ver a Kim con el siguiente concepto, como reseña el portal de la revista:

"Una luz nunca antes vista, en un concepto inspirado en el thriller psicológico animado japonés para adultos, Perfect Blue, dirigido por Satoshi Kon".

Sin duda, es una de las poses más sexualizadas de Kim, pues no solo aparece sin brasier, sino que además tiene las piernas abiertas en primer plano, algo que pone en tela de juicio su imagen maternal, pues su reputación y su discurso van por caminos separados con este tipo de sesiones.