Muchos se preguntan por la forma en la que luce la cabellera del presentador y actor Ernesto Calzadilla en Yo me llamo. Y es que de acuerdo a varios televidentes del programa, el pelo del presentador se ve raro, y hasta pareciera que está usando un peluquín. ¿Ernesto Calzadilla usa peluquín en Yo me llamo?.

Verdad o mentira, lo cierto es que Ernesto ha sido motivo de burlas y críticas en redes sociales.

"Más cardio papá ajajaajajaja, ¿y ese peluquín qué?, "Tenaz el cabello, te ves horrible", "Bb no te peines, te ves mejor despeinado", "¿Qué tiene ahí en la cabeza?", y "Calzadilla se ve como muy mechudo, no le favorece ese peinado", han sido algunos de los mensajes que ha recibido el presentador por su look.