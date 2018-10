¡Adorable! Un niño de seis años le regaló a Meghan Markle un collar hecho de pasta

La gira de los Duques de Sussex, Meghan Markle y el Príncipe Harry continúa causando conmoción en Australia. La joven pareja justo acaba de anunciar que están en la dulce espera de su primer hijo juntos y el frenesí mediático parece no parar. Todos quieren conocerlos, darles algún obsequio, para ellos o su bebé, y de alguna manera hacerlos sentir queridos en esta etapa tan especial en sus vidas.

This is beautiful! Gavin, 6, made Meghan Markle a pasta necklace. Here she is wearing it 👸🏽 Gavin told me he feels “lucky” #RoyalTourAus pic.twitter.com/LE8ePUNHzw

