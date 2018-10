El trabajo “sucio” que hizo la reina Isabel durante la Segunda Guerra Mundial

View this post on Instagram

Durante la Segunda Guerra Mundial, la entonces princesa Isabel de Inglaterra fue reclutada en el Servicio Auxiliar Terrestre, donde aprendió a conducir ambulancias, construir y arreglar motores y reparar vehículos.