Se cumplen 11 años del video porno que protagonizó Kim Kardashian

Corría el año 2003 y Kim Kardashian era conocida solo en su estrato social. Había crecido rodeada de jovenes famosos como Nicole Richie o Paris Hilton, pero en su familia, la fama mundial solo la había rozado su padre, Rob Kardashian, después de haber sido el abogado del famosos deportista O.J. Simpson. Ese mismo año, su pare murió de un terrible cáncer y ella apenas alcanzaba la mayoría de edad, sin duda fue una dura época para todos. En ese momento tenía una relación con el cantante Ray J.

Here's The Reason Why Kim Kardashian And Ray J Will Always Be Linked Together https://t.co/kwAPgorutj

Al culminar su relación, Kim empezó a labrarse su propio camino en el mundo del entretenimiento, pero cuatro años después ese intento se vio truncado, pues de su relación con Ray J, quedó un video íntimo con el que estaba siendo chantajeada. Una persona anónima estaba pidiendo una exorbitante cantidad de dinero para no filtrar el video de la debutante celebridad, Kim Kardashian.

He made a sex tape with Kim Kardashian 15 years ago, but Ray J now wants to be known for this new business venture https://t.co/2pWUakAPrS via @Moneyish

