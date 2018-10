Presentadora confunde a Ariana Grande con Selena, se burla de ambas y los fans no la perdonan

Tener un programa de televisión y confundir las vidas de las estrellas de Hollywood es lo más bochornoso para cualquiera presentadora reconocida. Ese fue el caso de Wendy Williams que en su show confundió el rompimiento de la cantante Ariana Grande con su novio Pete Davidson, diciendo que era Selena Gómez, quien se encuentra recluida en un centro de salud, la que se encontraba devastada por el fin de la relación.

“¿Cómo podrías mejorar (Selena) y superar este rompimiento? Sabes que tiene el lupus y el trasplante de riñón…, eso es algo difícil”, dijo Wendy en su programa.

Pero la “metida de pata” fue más allá. Al darse cuenta de su grave error, Wendy Williams decidió añadir que “lo siento, da lo mismo, ambas son niñas problemáticas”.

El mal chiste causó muy poca gracia a los fanáticos de Selena Gómez y de Ariana Grande. Consideraron que la única persona “problemática” es Wendy Williams, pues es la única que hace comentarios hirientes para hacer reír a los demás mientras las dos celebridades pasan un mal momento.

“Wendy Williams dice que Selena y Ariana son niñas problemáticas ellas son las personas menos problemáticas que existen. Encima ella es la 'gana' por criticar a las artistas, el chiste se cuenta solo”, dijo la usuaria @paIvinbiebs en Twitter.

Otra de las que se sumó a las críticas fue @nocontrolkarla. “Que asco me causa Wendy Williams, llama niñas problemáticas a Selena y Ariana porque una tiene lupus y la otra problemas de ansiedad. Es malo desear el mal a alguien, pero espero que algún día le pase esto a ella para que esté en su lugar y sepa lo difícil que son estas enfermedades”.

Alguien que le diga a Wendy Williams el Papel tan lamentable que está haciendo si quería atención hablando de Selena y Ariana como niñas problemáticas sin saber todo lo que han sufrido (se burló del Lupus de Selena) dejémosle en claro que es patéticas = CANCELLED

