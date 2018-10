“Mi hija rompió mi vagina al nacer”: Cardi B revela fuertes detalles del parto de su primogénita

Tuvo un parto muy doloroso. Cardi B, una de las cantantes de rap del momento, reveló recientemente que sufrió mucho cuando dio a luz a su primogénita Kulture.

La intérprete de I Like It no escatimó en detalles al contar como fue el trabajo de parto y las dificultades que tuvo.

“Fue más duro de lo que esperaba. Ella rompió mi vagina. ¿Por qué nadie te dice esas cosas?”, confesó a Jimmy Kimmel en su programa.

“La gente solo te dice cosas como ‘cuando vayas a dar a luz, será doloroso’, pero nadie te dice lo que pasará con tu vagina”, detalló la ganadora de un premio AMA a mejor cantante de rap/hip-hop.

Todo esto la cantante lo manejó con la jocosidad que la caracteriza.

Aunque también resaltó aspectos positivos de la maternidad: “Lo estoy disfrutando, es lo mejor. ¡Dios mío!”.

Se nota que su hija ahora es el centro del universo, ya que afirmó que eso “es lo que ha estado buscando toda su vida”.

Cardi B, la reina del rap

Criada en El Bronx, alcanzó reconocimiento luego de participar en el reality Love & Hip Hop: New York.

Su primer sencillo comercial, Bodak Yellow, se convirtió de inmediato en un hit viral, alcanzando en tres meses la cima del Billboard Hot 100, siendo la segunda rapera en la historia en lograr esa hazaña.

Recientemente, cantó a dúo con Maroon 5 el tema Girls Like You, video que cuenta con más de un billón de reproducciones en YouTube.



También te recomendamos: