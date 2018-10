Daniela Ospina ha dado mucho de qué hablar últimamente, y parece que queda mucho por saber. Luego de asistir al concierto de Wisin y Yandel, que se llevó acabó en Medellín, sus historia siguen dando comentarios. Esta sería la canción que le habría dedicado Daniela Ospina a James tras separación.

En esta ocasión un usuario de Instagram compartió un video en el que la empresaria canta a grito herido la canción 'Punto y Coma', de Magnate Y Valentino. Luego de lo que vimos el fin de semana, sin duda por divertirse dejó muchos cabos sueltos, y con la letra de esa canción sin duda esta dedicada a su exesposo, James Rodríguez.

"Lo que tu y yo tenemos me tiene confundido, es como ese alguien que lee una oración sin sentido, no sabe cuando acaba si al final no hay punto fijo. Amor que no lo detiene ni una coma ni un prefijo", se le escucha cantar a la paisa.