Elianis Garrido publicó foto de su primera comunión y genera burla en redes:

Tuve días en que me afectaban enormemente las críticas destructivas de quienes se sentían con derecho a señalar mis defectos y creían que resaltándolos me hacían daño. (🤦🏻‍♀️que perdedera de tiempo!) Usaban una infinidad de adjetivos y palabras en tono ofensivo que llegaban y los días de debilidad me tumbaban anímicamente . (Y me dolían , incluso hasta impedirme pararme de la cama, algunas veces me los creí ) Aprendí, que el tiempo que usan estas personas en criticar, destruir, señalar , maltratar , lo podía usar yo en mejorar, en trabajar en mi, que mientras ellos duermen yo entreno, que mientras ellos destruyen yo construyo, que mientras ellos se burlan de mi, yo trabajo en mis debilidades y fortalezco mis talentos. 👊🏻me cuido, me respeto, me amo y así puedo Amar mejor a quienes tengo cerca. #HazloPorTi 👊🏻💪🏻 No todos los días son fáciles, pero TODOS los días son una oportunidad nueva ! No te dejes! Trabaja con ahínco. Esfuérzate y Se Valiente👊🏻 Na’ mas te digo: #VOYPORLOMIO 🔥 #ElianisGarrido