Luego que en las últimas horas la Negra Candela en su sitio web publicara que la presentadora regresa a nuestro país por múltiples razones, ahora una publicación de la paisa dejó sorprendidos a muchos de sus fieles seguidores. El mensaje de Sara Uribe sobre su relación con Freddy Guarín.

En su cuenta de Instagram, aunque no permite comentarios decidió escribir el siguiente post:

"Mujeres: no, no necesitan a nadie que las complemente.👩‍🏫 Ustedes Ya están llenas solas. Que cuando llegue alguien a sus vidas sea para alegrarlas, no para ser su "media naranja". Eso no existe. Ustedes son la naranja entera".

Ahora en redes sociales se especula sobre si las cosas entre los dos están bien pues desde hace unas semanas, Sara no volvió a compartir fotos con su pareja.

Sara Uribe dejó el país hace unos meses para ir detrás del jugador de fútbol Fredy Guarín, con quien decidió darse una nueva oportunidad tras la polémica de años atrás, cuando se hizo pública la relación que llevaban, meses antes de que el mediocampista terminara su matrimonio con Andreina Fiallo.

China se ha convertido en una oportunidad de un nuevo comienzo para los dos, así lo recordaban en sus redes sociales cada vez que publicaban; sin embargo, desde hace varias semanas dejaron de compartir tantas cosas juntos, por lo que sus seguidores no pudieron esperar y le preguntaron a la modelo.

"Sara, ¿Por qué no has vuelto a subir tantas cosas en Instagram?", "Sara, por qué no muestras qué haces en China?", "¿Sigues con Fredy?", "Estás como triste, estás como fea, estás como apagada, ¿te sientes bien?". "Sara, deje de escribir estupideces", son varios de los mensajes que Sara destacó de los que le escribían en sus redes sociales.

Con el fin de silenciar los rumores, ella misma decidió aclararlo todo. Según la presentadora, está pasando por el mejor momento de su vida, en un país en el que nadie la critica, nadie la conoce, puede vestirse o salir de casa como quiera, estar relajada y no tener que cumplir horarios, incluso, ha dejado descansar su cabello, pues hasta se lo ha dejado de tinturar. Así lo confesó ella misma en un largo mensaje que difundió en su cuenta de Instagram.

"No quité la opción de comentar en mis fotos para no recibir ofensas. Los quité para aprender a vivir sin que me halaguen y sin que me ofendan, ahora mis días están sin afán de subir algo a diario, sin vestirme para los demás", dice una parte del texto.

