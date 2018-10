¡Leña al fuego! Cafetería en Portugal vende "galletas sexuales" bautizadas como Ronaldo

La iniciativa de la cafetería 'Our Taste of Portugal' ha dejado atónitos a los aficionados de Cristiano Ronaldo. El dueño del local ordenó diseñar unas galletas sexuales bautizadas como Ronaldo. Una estrategia de venta por el escándalo que atraviesa el futbolista en el caso de violación.

Tras conocerse el invento de las galletas, hechas con forma de posiciones sexuales, las críticas llovieron en redes sociales. Por cada galleta cobraba 0.60 dólares.

"Nuestra idea fue hacer 30 galletas y jugar con la situación con nuestros amigos y clientes, lo que fue bien aceptado y todos encontraron la broma. ¡Solo un día!", dijo el dueño de la cafetería, según la BBC. Seguidamente, ofreció disculpas a los seguidores de Cristiano Ronaldo, actual jugador de la Juventus.

Uno de usuarios en Twitter expresó: "Estoy sorprendido por la actitud totalmente repugnante que ha mostrado 'Our Taste Of Portugal'. Tratando de hacer una broma sobre este caso para obtener ganancias".

El caso Ronaldo no está resuelto

Recordamos que Cristiano Ronaldo afronta una delicada situación legal tras ser denunciado por Kathryn Mayorga. La modelo norteamericana afirmó que fue violada por 'CR7' en 2009, durante una celebración en Las Vegas. Aunque la investigación ha dado varios giros, los detalles de lo ocurrido no están esclarecidos.

Ronaldo se ha defendido notablemente en las redes sociales y su defensa está a cargo del abogado Peter Christiansen. El asesor del portugués desmintió la veracidad de un documento difundido por el diario alemán Der Spiegel donde aseguraba que el deportista de 33 años ofreció 375 mil dólares a Mayorga para comprar su silencio.

El movimiento Me Too, en pro de no callar las agresiones sexuales, fue lo motivó a la acusación de Mayorga. Se conoció que en años anteriores ya había formalizado la denuncia pero bajo el nombre de un "futbolista famoso". Ahora lo hizo utilizando el nombre de Cristiano Ronaldo, todo un escándalo que se sale de las canchas.

