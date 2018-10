¡500 mil dólares por noche! Britney Spears será la mejor pagada en Las Vegas

Una cifra exhorbitante recibirá la "Princesa del Pop", Britney Spears, luego de llegar a un acuerdo en Las Vegas. Según Daily Matil, la cantante tendrá ganancias de hasta 507 mil dólares por presentación.

Y que es Britney tiene convenio para iniciar un show en la "ciudad del pecado", en 2019. Un total de 5.200 aficionados podrán disfrutar del espectáculo en el MGM. El recinto fue aperturado en 1993 y ha albergado los eventos más famosos del planeta. Entre ellos la "pelea del siglo" de Manny Pacquiao con Floyd Mayweather Jr.

Pese a que no existe una información oficial ni un pronunciamiento de la artista, se espera que este jueves se produzca el anuncio. La noticia servirá también como escenario para la conmemoración de los 20 años de "Hit me baby one more time".

El nuevo contrato de Britney Spears para arrebatarle medio millón de dólares por noche a Las Vegas, surge luego de que Caesars Entertainment no renovara la presentación de "Piece of me". El equipo de la cantante ya sostenía negociaciones previas para que los nuevos acuerdos tengan vigencia por dos años.

Spears se convierte ahora en la cantante mejor pagada de Las Vegas. Supera los 476 mil dólares por show otorgados a la reconocida Celine Dion.

