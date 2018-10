La popularidad de Valentina Lizcano continúa en ascenso. No solo por su trabajo como locutora en 'Los 40 Principales' Bogotá, su carrera como actriz y entrenadora fitness, sino también por su rol en redes sociales. Valentina Lizcano denuncia a famosa marca que usó su imagen para publicidad.

Aunque no descarta el hecho de generar polémica con algunos de sus comentarios, lo que más llama la atención en el perfil de la caleña es que es una mujer con hábitos saludables. Desde sus rutinas de ejercicio, sus comidas y su forma de pensar hacen reflexionar a más de uno. Es por eso que es fácil relacionar a Valentina con productos saludables, pero en este caso alguien en Cali se quizo aprovechar y la actriz respondió.

En sus historias de Instagram reveló que alguien usó su imagen, junto el de algunos conferencistas fit, para vender el TR90, un programa para adelgazar y moldear el cuerpo. Aunque ha sido algo que ella misma a usado y de lo cuál esta muy orgullosa, pues fue el que la ayudo a tener su cuerpo actual, no dudo en rechazar a publicidad.

Pues afirmó que es un programa que tiene que estar supervisado por un médico, un nutricionista y un entrenador. Esto es debido a que cada metabolismo es diferente, por ende el producto tiene que ser supervisado.

"Yo personalmente no me hago responsable de los resultados que tenga una persona que compre el TR90 que adquiera por cualquier medio. El producto es maravilloso, pero no vas a ver cambios si no esta acompañado por hábitos en el ejercicio y en la alimentación con la asesoría de un medico, un nutricionista y un entrenador", dijo la locutora.