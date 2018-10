Integrantes de 'Venga la Alegría' lamentan la muerte de uno de sus compañeros

Varios de los integrantes de 'Venga la Alegría' compartieron a través de sus redes sociales mensajes de amor para Ramón Cisneros, uno de los integrantes de grupo de producción del programa.

Con mensajes de amor y agradecimiento le dieron una calurosa despedida a su compañero. De acuerdo con el mensaje de la producción, lograron despedirse de él.

"Un gran hermano, un gran compañero. Ayer nos despedimos de él y hoy falleció pero siempre estarás aquí porque trabajaste todos los días, no solo en el programa sino en todos nosotros. Descanse en paz, Ramón Cisneros", escribieron en la cuenta de Instagram del programa.

Los más afectados por a noticia parecen ser Sergio Sepúlveda y Tania rincón, quienes no dudaron en despedirse de su compañero a través de emotivos mensajes.

Por su parte, Sergio Sepúlveda también escribió:

Mi querido “Reimon”: Hace poco menos de 2 meses celebramos tu cumpleaños y hoy padecemos tu muerte. Siempre reservado, pero listo para sacar las “papás del fuego”. No necesitabas hablar tanto para decir mucho. A tu manera, siempre me expresabas tu preocupación de que me fuera tarde de la oficina. A tu manera me demostraste tu cariño. Gracias. Lo dije y lo confirmo, extrañaré tener a alguien como tú en el equipo, en el día, en la vida. Te abrazo Ramón Cisneros, buen hijo, buen hermano, buen tío, buen compañero… buen viaje.