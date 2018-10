Ex chica "Rojo" asegura haber sufrido abusos por parte del productor del programa

Un nuevo caso se ha sumado a la extensa lista de víctimas de abusos y acoso en el mundo del espectáculo y la afectada es nada menos que Simoney Romero, ex participante del programa "Rojo" de TVN.

La cantante venezolana fue invitada al programa Fea Latitud de Vía X, en donde habló sobre su carrera y su paso por el programa de talentos. En este contexto, dio a conocer un episodio de abuso que sufrió a manos del ex productor del programa, Jaime Román.

"Pasó hace tanto tiempo, pero esta persona pagó por lo que hizo, a mí y a un montón de gente. De querer abusar de su poder proponiendo cosas que no debía proponer. Fue muy chocante y pagó con cárcel sus delitos", dijo.

"Con su condena se descubrieron todas las cosas que hizo. Si bien no me puso ningún dedo encima, situación que no hubiese permitido, sí fue una persona que abusaba de su poder para proponer cosas tales como 'te voy a llevar a algún lugar, pero debes hacer cosas de este tipo', lo cual era muy chocante", explicó.

Cabe mencionar que Jaime Román fue condenado por el delito de Obtención de servicios sexuales de menores de edad, investigado por el Ministerio Público. Por su parte, el programa "Rojo", en su nueva versión, estableció un protocolo contra el acoso laboral y el abuso sexual, que dieron a conocer este año.

